ارتفاع حرارة الجو يتسبب فى احتراق محول كهرباء بمدينة أسيوط‎

تلقى اللواء طارق نصر، مدير أمن أسيوط، إخطاراً من قسم شرطة أول أسيوط، يفيد بنشوب حريق خلف بنك مصر ـ بميدان البنوك ـ دائرة القسم .

وبالإنتقال والحماية المدنية وبالفحص، تبين نشوب حريق بمحول كهربائى بين بنك مصر ومبنى تصاريح العمل وتم السيطرة على الحريق وإخماده بمعرفة الحماية المدنية، دون حدوث ثمة إصابات أو وفيات، وتم إخطار هندسة كهرباء أسيوط، التى رجحت أن يكون سبب الحريق كثرة الأحمال وشدة حرارة الجو.

> ونجم عن الحريق إحتراق المحول بالكامل وأخطر المعمل الجنائي للانتقال واتخاذ اللازم وكلفت إدارة البحث بالتحري حول الواقعة وجاري تحرير المحضر اللازم.