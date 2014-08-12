أخبار عاجلة

تغطية خاصة - هاشم كريم : الولايات المتحدة بحاجة إلى مصر أكثر من إحتياج مصر لها وإدارة ترامب تدرك ذلك -
ملاعب ONsport - الحلقة الكاملة - 3 أبريل 2017 -
استخدام قنبلة بدائية الصنع في تفجير سان بطرسبرج -
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
تغطية خاصة - رئيس تحرير جريدة الشروق : إحترام حقوق الإنسان حق من حقوق المواطن المصري -
حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
ملاعب ONsport: حصاد المباريات الأوروبية لهذا الأسبوع - الاثنين 3 أبريل 2017 -
حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

ارتفاع حرارة الجو يتسبب فى احتراق محول كهرباء بمدينة أسيوط‎

Google+ Print
ارتفاع حرارة الجو يتسبب فى احتراق محول كهرباء بمدينة أسيوط‎ ارتفاع حرارة الجو يتسبب فى احتراق محول كهرباء بمدينة أسيوط‎

تلقى اللواء طارق نصر، مدير أمن أسيوط، إخطاراً من قسم شرطة أول أسيوط، يفيد بنشوب حريق خلف بنك ـ بميدان البنوك ـ دائرة القسم .

وبالإنتقال والحماية المدنية وبالفحص، تبين نشوب حريق بمحول كهربائى بين بنك مصر ومبنى تصاريح العمل وتم السيطرة على الحريق وإخماده بمعرفة الحماية المدنية، دون حدوث ثمة إصابات أو وفيات، وتم إخطار هندسة كهرباء أسيوط، التى رجحت أن يكون سبب الحريق كثرة الأحمال وشدة حرارة الجو.
> ونجم عن الحريق إحتراق المحول بالكامل وأخطر المعمل الجنائي للانتقال واتخاذ اللازم وكلفت إدارة البحث بالتحري حول الواقعة وجاري تحرير المحضر اللازم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - هاشم كريم : الولايات المتحدة بحاجة إلى مصر أكثر من إحتياج مصر لها وإدارة ترامب تدرك ذلك

تغطية خاصة - هاشم كريم : الولايات المتحدة بحاجة إلى مصر أكثر من إحتياج مصر لها وإدارة ترامب تدرك ذلك

تغطية خاصة - رئيس تحرير جريدة الشروق : إحترام حقوق الإنسان حق من حقوق المواطن المصري

تغطية خاصة - رئيس تحرير جريدة الشروق : إحترام حقوق الإنسان حق من حقوق المواطن المصري

تغطية خاصة - إيناس أنور"موفدة dmc " : وجود أمني مكثف أمام البيت الأبيض ومظاهرات حاشدة " في حب مصر "

تغطية خاصة - إيناس أنور"موفدة dmc " : وجود أمني مكثف أمام البيت الأبيض ومظاهرات حاشدة " في حب مصر "

تغطية خاصة - السفير / هاني خلاف :لدينا مبررات لحجم التفاوت في حقوق الإنسان المصري

تغطية خاصة - السفير / هاني خلاف :لدينا مبررات لحجم التفاوت في حقوق الإنسان المصري