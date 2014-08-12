محلب يستقبل رجل أعمال تبرع بـ20 مليون جنيه لصندوق “تحيا مصر”

استقبل المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الثلاثاء، رجل الأعمال الدكتور علاء عرفة، الذى أعلن التبرع بـ 20 مليون جنيه لمصلحة صندوق “تحيا مصر”، وقام بتسليم شيك بمبلغ 5 ملايين جنيه للمهندس إبراهيم محلب، كدفعة أولى، بينما سيتم تسليم باقي المبلغ على دفعات، خلال سنتين.

وأكد المهندس إبراهيم محلب، خلال اللقاء، ثقته الكبيرة في أبناء الشعب المصرى، وأنهم سيقفون بعزيمة وإصرار وتضحية لإعادة بناء وطنهم من جديد، معلنًا أن كل من تبرع لصندوق “تحيا مصر” يستحق الشكر والتقدير، سواء تبرع بمليار، أو بجنيه، المهم أن نسهم جميعًا في صنع مستقبل أفضل لوطننا، كل حسب مقدرته.