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بلاغ يطالب النائب العام بفتح تحقيق موسع حول سوق الباعة الجائلين بمنطقة الترجمان

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بلاغ يطالب النائب العام بفتح تحقيق موسع حول سوق الباعة الجائلين بمنطقة الترجمان بلاغ يطالب النائب العام بفتح تحقيق موسع حول سوق الباعة الجائلين بمنطقة الترجمان

المستشار هشام بركات النائب العام

قدم محمد عبدالله رئيس لجنة الباعه الجائلين، بحملة مين بيحب ، بلاغ إلي النائب العام، تحت رقم 16259 لسنة 2014، الذي قام بتحويله إلي نيابات وسط القاهرة لفتح تحقيق موسع حول سوء التخطيط والتنظيم والمتابعه من قبل عدد من قيادات الادارة المحلية في محافظة القاهرة  فيما يتعلق بسوق الباعه الجائلين بمنطقة الترجمان  فضلا علي عدم تنفيذ اقامة اماكن اخري للباعه الجائلين تم الموافقه عليها وايقافها بدون اسباب معلنة علي حد وصف البيان.

وقال محمد عبدالله رئيس لجنة الباعه الجائلين بالحملة أن البلاغ يتضمن مطالبة النائب العام بفتح تحقيق موسع مع احد  نواب محافظ القاهرة وعدد من رؤساء الاحياء بسبب سوء التخطيط والتنظيم  لسوق الترجمان الخاص بالباعه الجائلين باعتبار انه لا يصلح كمكان للباعه الجائلين من الناحية التنظيمية في حين ان هناك اماكن اخري بديلة تم الموافقه عليها وقام بالتوقيع عليها احد نواب المحافظة وتم ايقافها بدون اسباب معلنة.

واضاف عبدالله بقولة : تضمن البلاغ التحقيق في ايقاف وعدم تنفيذ اسوق للباعه الجائلين تم الموافقه عليها في مناطق (ابور الثلج والنوذج الحضاري بعمارة رمسيس واسفل كوبري اكتوبر في الفجالة وسوق المثلثين امام الطب الشرعي ومنطقه اخري اعلي منطقة السبتية) وتضمن البلاغ التحقيق في تهميش عدد من النقابات المستقله المختصة بالباعه الجائلين مثل نقابة الباعه الجائلين والعمالة الحرة بغرب القاهرة وعدد من النقابات الاخري المستقلة حيث يعدوا الممثلين الشرعين عن تلك المناطق حيث يصمم احد نواب محافظة القاهرة اللقاء والتشاور  مع  نقابة واحدة عن منطقه معينة وتهميش باقي المناطق في حين انهم طالبوا منه الالتقاء بهم فرفض مقابلتهم بدون اي اسباب مع العلم ان عدد الباعه الجائلين في 27 محافظة 5 مليون بائع متجول.

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