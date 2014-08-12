بنك القاهرة يحقق أرباحاً قياسية بلغت 1.7 مليار جنيه خلال 2013

حقق بنك القاهرة “أحد البنوك العامة” أرباحاً قياسية لم يحققها من قبل خلال عام 2013، بلغت 1.7 مليار جنيه بزيادة قدرها 300 مليون جنيه عن الأرباح التى حققها فى نهاية العام المالى 2012، بنسبة زيادة بلغت 22.48% .

وقال منير الزاهد رئيس مجلس إدارة البنك فى مؤتمر صحفى عقده بهذه المناسبة : “إن أهم ما يميز الأرباح التى حققها البنك هذا العام أنها جاءت نتيجة نشاط حقيقى للبنك عن طريق عمليات مصرفية دون أى إعادة تقييم أو إجراءات استثنائية، واستمرار البنك فى وضع مجموعة من الضوابط المتعلقة بطرح منتجاته مستهدفاً تعظيم دوره فى تنمية النشاط الاقتصادى وتلبية احتياجات العملاء”.

وأضاف أن الأرباح وصلت لتلك المعدلات نتيجة لارتفاع حجم أصول البنك بمقدار 9 مليارات جنيه لتصل إلى 65 مليار جنيه فى نهاية عام 2013 مقابل 56 مليار جنيه عام 2012، ووصول معدل العائد على تلك الأصول لنحو 1.72% نتيجة لتركز استراتيجية البنك على استخدام أفضل سياسة تشغيلية لتحقيق عائد على الأصول.

وأوضح “الزاهد” أن إجمالى حجم محفظة القروض بلغ 25 مليار جنيه فى نهاية عام 2013 مقابل 22 مليار جنيه فى نهاية عام 2012، منوهاً بأن تلك الزيادة ترجع إلى تبسيط إجراءات العمل بالفروع وسرعة تلبية احتياجات العملاء وتحسين مستوى الخدمة لهم، مما أدى إلى اجتذاب جهات جديدة للتعامل مع البنك والتوسع فى إصدار القروض لمؤسسات عديدة أسهمت فى زيادة المحفظة إلى جانب التوسع فى أنشطة التجزئة المصرفية بالبنك والقروض متناهية الصغر.

وفيما يتعلق بمحفظة الودائع، أشار “الزاهد” إلى أن المحفظة حققت نمواً بمقدار 9 مليارات جنيه بمعدل 18% لتقفز من 49 مليار جنيه إلى 58 مليار جنيه بنهاية عام 2013 نتيجة لإصدار شهادات جديدة ومتنوعة بالعملة المحلية والأجنبية لتتناسب مع احتياجات العملاء المختلفة، مبيناً أن معدل تشغيل القروض إلى الودائع وصل إلى 42.82%، مقابل 42.77% نهاية عام 2012 .

ولفت إلى أن إجمالى الإيرادات من النشاط الأساسى للبنك متمثلاً فى صافى العائد والعمولات وصل إلى نحو 3.4 مليار جنيه مقابل 2.7 مليار جنيه بنهاية عام 2012، وذلك عن طريق زيادة عائدات القروض وأذون الخزانة وإيرادات السندات والتوظيفات لدى البنوك .

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