الداخلية: تفكيك عبوتين ناسفتين أسفل برج للكهرباء بطريق “بلبيس-العاشر”

تمكنت الأجهزة الأمنية ورجال الحماية المدنية والمفرقعات من تفكيك عبوتين مثبتتين أسفل برج للكهرباء ، كما أحبطت عملية إرهابية لإسقاط البرج بمنطقة صحراوية بطريق بلبيس – العاشر من رمضان.

وذكرت وزارة الداخلية فى بيان لها اليوم الثلاثاء ، أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية تلقت بلاغاً اليوم الثلاثاء بحدوث انفجار أسفل برج كهرباء ضغط عالى بمنطقة صحراوية بطريق بلبيس – العاشر من رمضان .

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال الحماية المدنية والمفرقعات ، التى تمكنت من تفكيك عبوتين مثبتتين أسفل برج للكهرباء وأحبطت سقوط البرج .

وأكد البيان أن تلك المحاولة الإرهابية لم تسفر عن حدوث أية تلفيات فى أبراج الكهرباء بالمنطقة أو انقطاع التيار الكهربائى .