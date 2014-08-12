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طرح مناقصة على حق الامتياز الإعلاني بالسوق الجديد بالقليوبية

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طرح مناقصة على حق الامتياز الإعلاني بالسوق الجديد بالقليوبية طرح مناقصة على حق الامتياز الإعلاني بالسوق الجديد بالقليوبية

قال المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبيه، أنه تم طرح مناقصة بين الشركات المتخصصة لحق الإمتياز الإعلاني على واجهات المحلات بالسوق الجديد، وكذلك سور موقف  السيارات الجديد بميدان المؤسسة وذلك للإستفادة من الخدمات الملحقة بالموقف الجديد لإمكانية المحافظة على الشكل الجمالي والنظافة بالموقف، مؤكداعلى أن تلك الاعلانات ستكون باستخدام التكنولوجيا الحديثة وغير التقليدية وتتواكب مع التحديث الذي تم بالميدان ولن يسمح بوضع أية إعلانات بطريقة عشوائية وسيتم وضع الإعلان بما يتماشى مع الشكل الحضاري ويحقق الرؤية السليمة والصحيحة بالميدان.

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