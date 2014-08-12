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كيري: الولايات المتحدة لن تقوم بإرسال قوات عسكرية إلى العراق

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كيري: الولايات المتحدة لن تقوم بإرسال قوات عسكرية إلى العراق كيري: الولايات المتحدة لن تقوم بإرسال قوات عسكرية إلى العراق

وزير الخارجية الأمريكي جون كيري

قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري اليوم الثلاثاء إن بلاده لن تقوم بإرسال قوات عسكرية مقاتلة إلى العراق، مشيرا إلى أن مهمة الدفاع عن العراق ضد الميليشيات المتشددة تقع على عاتق العراقيين أنفسهم.

وحث كيري – في مؤتمر صحفي عقده مع وزير الدفاع الأمريكي تشاك هيجل ونظيريهما في استراليا – رئيس الوزراء العراقي المكلف حيدر العبادي على تشكيل حكومة وحدة قادرة على التصدي لتنظيم “داعش”.

وأضاف كيري أن ما تريده واشنطن فعليا هو البحث عن طرق لدعم العراقيين وقواتهم العسكرية عبر تدريبها وتسليحها بطريقة أو بأخرى.

واعتبر كيري أن فوز العبادي بمنصب رئاسة يوفر له فرصة تشكيل حكومة جديدة خلال 30 يوما كما أن عليه تشكيل هذه الحكومة بأسرع وقت، مضيفا أن واشنطن تقف على أهبة الاستعداد لدعم حكومة عراقية جديدة واسعة التمثيل من أجل قتال تنظيم “داعش”.

 

أ ش أ

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