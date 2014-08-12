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أهالى “كمشوش” بالمنوفية يطالبون وزير النقل بتوفير طلمبة إطفاء أثناء تفقده لحريق القطار‎

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أهالى “كمشوش” بالمنوفية يطالبون وزير النقل بتوفير طلمبة إطفاء أثناء تفقده لحريق القطار‎ أهالى “كمشوش” بالمنوفية يطالبون وزير النقل بتوفير طلمبة إطفاء أثناء تفقده لحريق القطار‎

أرشيفية

طالب أهالى قرة “كمشوش” بالمنوفية ، الدكتور هانى ضاحى وزير النقل، عمل طلمبة مطافي على محطة قطار القرية، وتوفير سيارة إسعاف والتأكد من إنارة جميع عربات القطار وزيادة الخدمات الأمنية داخل القطارات للحفاظ على سلامة الركاب جاء ذلك اثناء زيارة وزير النقل و الدكتور أحمد فوزى محافظ المنوفية والمهندس سمير نوار رئيس هيئة السكة الحديد بتفقد قطار خط “القاهرة، طنطا” الذي احترق بالأمس بمحطة السكة الحديد بقرية كمشوش التابعة لمركز منوف لتقدير الخسائر والوقوف على أسباب الحادث وملابساته .

وقد أمر الوزير بنقل القطار بعد أن انتهت الأجهزة الأمنية من عمل المعاينة للتوصل لأسباب الحادث الذي تسبب فى احتراق ثلاث عربات من القطار ، فيما استمع الوزير ومرافقيه لعدد من شهود العيان من أهالي القرية.

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