«التعبئة والإحصاء»: 20 مليون شاب بمصر منهم 51.8% فقراء

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد الشباب فى مصر فى الفئة العمرية من 18 إلى 29 عاماً يبلغ نحو 20 مليون نسمة بنسبة 23.7% من إجمالى السكان، ويشمل 51.1% ذكور و48.9% إناث، مشيراً إلى أن 51.8% من الشباب فقراء، منهم نحو 27.7% يعانون من الفقر، و24.1% يقتربوا من خط الفقر، فى حين يمثل غير الفقراء 48.2% لنفس الفئة العمرية، وذلك طبقاً لبيانات بحث الدخل والإنفاق لعام 2012 – 2013.

وأوضح الإحصاء فى بيانه اليوم الثلاثاء، بمناسبة اليوم العالمى للشباب، والذى يوافق 12 أغسطس من كل عام وأقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1998، أن عدد الطلاب المقيدون بالجامعات والمعاهد العليا “الحكومية – الخاصة” خلال عام 2011 – 2012 بلغ نحو 2 مليون طالب، والمقيدون بالمعاهد الفنية فوق المتوسطة “حكومية – خاصة” بلغ نحو 82 ألفاً و537 طالباً.

وقال البيان “إن نسبة مساهمة الشباب فى قوة العمل للفئة العمرية من 18 إلى 29 عاماً بلغ 53.1%، منهم 74.8% ذكور، و29% إناث، لافتاً إلى أن نسبة الشباب المشتغلين بعمل دائم بلغ 44.9%، كما بلغت نسبة العاملين بعقد مؤقت 35.1%، مبيناً أن نسبة المشتركين فى التأمينات الاجتماعية بلغ 33.6%، ونسبة المشتركين فى التأمين الصحى 23.4%”.

وأظهر الإحصاء أن معدل البطالة بين الشباب فى الفئة العمرية من 18 إلى 29 عاماً بلغ 29%، موضحا أن معدل البطالة للشباب الذكور الحاصلين على مؤهل جامعى فأعلى بلغ 36.4%، بينما انخفض إلى 14.7% للحاصلين على مؤهل أقل من المتوسط والأميين، فى حين بلغ معدل البطالة للإناث الحاصلات على مؤهل جامعى فأعلى والمؤهل فوق المتوسط نحو 57.2%، بينما انخفض إلى 25.4% للحاصلات على مؤهل أقل من المتوسط، و13.7% للأميات.

وأظهرت بيانات نشرة الزواج والطلاق لعام 2013 أن 65.7% نسبة الشباب المتزوجين فى الفئة العمرية من 18 إلى 29 عاماً من إجمالى المتزوجين الذكور، مقابل 85.7% للإناث، كما بلغت نسبة المطلقين الذكور أكثر من الربع بما يقدر بنحو 26.3% من إجمالى الذكور المطلقين مقابل حوالى النصف للإناث 47.8%.

ونوهت بيانات نشرة المواليد والوفيات لعام 2012 بأن معدل الوفيات للشباب فى الفئة العمرية من 15 إلى 29 عاماً بلغ حالة وفاة واحدة لكل ألف شاب.

> أ ش أ