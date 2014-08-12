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14 قتيلا في أعمال عنف بين رعاة وقرويين بوسط نيجيريا

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14 قتيلا في أعمال عنف بين رعاة وقرويين بوسط نيجيريا 14 قتيلا في أعمال عنف بين رعاة وقرويين بوسط نيجيريا

 

ارشيفية

أرتفع عدد الاشخاص الذين لقوا مصرعهم في هجمات شنها مسلحون يعتقد انهم من رعاة الفولاني علي قريتين مسيحيتين بالقرب من مدينة (جوس) عاصمة ولاية (بلاتو) بوسط نيجيريا خلال الساعات الماضية الي 14.

وقال بعض السكان في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء ان 12 شخصا سقطوا في قرية (يلوا) بينما سقط اثنان في قرية (بابايو) القريبة منها مشيرين الي سرقة نحو 200 رأس ماشية من القرية الأولي.

واشاروا الي أن المسلحين اقتحموا القريتين وفتحوا النيران عشوائيا علي المواطنين مما أدى الى سقوط القتلى وتدمير عدة منازل ، مشيرين الى ان قوات الأمن انتشرت في المنطقة لوقف أعمال العنف.

وأكد مدير العلاقات العامة بشرطة الولاية ايمانويل ابو، الهجمات وسقوط اعداد كبيرة من الضحايا دون ذكر العدد الدقيق لهم. وتشهد مناطق بشمال ووسط نيجيريا من حين لآخر اشتباكات بين رعاة الفولاني المسلمين، وقرويين مسحيين علي خلفية تملك أراضي رعي الماشية وليس لأسباب دينية.

 

 

أ ش أ

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