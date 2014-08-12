هل ينجح ناصر فقيه في إنهاء الخلاف بين هيفا وهبي وإليسا؟

أكّد المخرج ناصر فقيه أنه لم يتّصل مباشرةً بـهيفا وهبي وإليسا من أجل مصالحتهما، بل كلّ ما فعله هو أنه أرسل تغريدة موحّدة لكلا الفنانتين بمناسبة حلول شهر رمضان، لأنّه يُحبّهما ويتمنى أن يتصالحا، على حدّ تعبيره.

وتابع ناصر: "أنا أحبّ إليسا وأحبّ هيفاء أيضاً، وأيّ شخص يمكن أن يعمل على تقريب وجهات النظر بينهما، فلا شكّ في أنه يقوم بعمل طيّب"، وأضاف: "إذا تمكّنت أنا شخصياً من تحقيق هذا الأمر، فلن أتأخّر على الإطلاق. وأعتقد أنّ مصالحتهما أفضل من حالة التوتر التي تسود العلاقة بينهما".

وأوضح ناصر: "لست أبو ملحم. وأنا كتبت تلك التغريدة بنيّة طيّبة، ولكن لم يتسنّ لي التواصل معهما شخصيّاً من بعدها، بسبب حلول رمضان من ناحية، وبسبب وجود هيفا في أمريكا حالياً من ناحية أخرى".

وعمّا إذا كان يفكر بالاتصال بهما في المرحلة المقبلة، أوضح ناصر:"الأمر المشجّع هو أن هيفا وإليسا ردّتا على تغريدتي من دون أن تمحي إحدهما اسم الأخرى، وهذه بادرة إيجابيّة تؤكّد طيبة قلبيهما. وفي الوقت نفسه، يُمكن البناء عليها. وإذا استطعت مصالحتهما معاً، فلن أتأخّر أبداً".

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