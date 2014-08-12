أخبار عاجلة

تغطية خاصة - هاشم كريم : الولايات المتحدة بحاجة إلى مصر أكثر من إحتياج مصر لها وإدارة ترامب تدرك ذلك -
ملاعب ONsport - الحلقة الكاملة - 3 أبريل 2017 -
استخدام قنبلة بدائية الصنع في تفجير سان بطرسبرج -
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
تغطية خاصة - رئيس تحرير جريدة الشروق : إحترام حقوق الإنسان حق من حقوق المواطن المصري -
حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
ملاعب ONsport: حصاد المباريات الأوروبية لهذا الأسبوع - الاثنين 3 أبريل 2017 -
حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر يتابع إجراءات مكافحة التلوث بالموانئ

Google+ Print
رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر يتابع إجراءات مكافحة التلوث بالموانئ رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر يتابع إجراءات مكافحة التلوث بالموانئ

اللواء بحري حسن فلاح

قام اللواء بحري، حسن فلاح رئيس هيئة مواني البحر الأحمر، صباح اليوم بمتابعة إجراءات الكشف عن حدوث تلوث والتعامل حال حوادثه بموانئ السويس وذلك فى إطار حماية البيئة البحرية.

واشار بيان اعلامي صادر من الهيئة أن فلاح شدد على المتابعة المستمرة من مسئولي التلوث بموانئ الهيئة.

 وأكد أن موانئ الهيئة مزودة بأحدث وسائل التعامل مع التلوث البحري من كاسحات وكاشطات وانه يتم فور التبليغ عن حادث التلوث فرض غرامات مالية و إتمام إجراءات المكافحة.

وشدد فلاح عقب زيارة وزير النقل لميناء سفاجا والغردقة على المسئولين عن مشروعات التطوير بمتابعة تنفيذ تعليمات السيد الوزير و سرعة إنهاء أعمال التطوير بالمقاييس المتفق عليها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا