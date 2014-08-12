رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر يتابع إجراءات مكافحة التلوث بالموانئ

قام اللواء بحري، حسن فلاح رئيس هيئة مواني البحر الأحمر، صباح اليوم بمتابعة إجراءات الكشف عن حدوث تلوث والتعامل حال حوادثه بموانئ السويس وذلك فى إطار حماية البيئة البحرية.

واشار بيان اعلامي صادر من الهيئة أن فلاح شدد على المتابعة المستمرة من مسئولي التلوث بموانئ الهيئة.

وأكد أن موانئ الهيئة مزودة بأحدث وسائل التعامل مع حوادث التلوث البحري من كاسحات وكاشطات وانه يتم فور التبليغ عن حادث التلوث فرض غرامات مالية و إتمام إجراءات المكافحة.

وشدد فلاح عقب زيارة وزير النقل لميناء سفاجا والغردقة على المسئولين عن مشروعات التطوير بمتابعة تنفيذ تعليمات السيد الوزير و سرعة إنهاء أعمال التطوير بالمقاييس المتفق عليها.