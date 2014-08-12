أحمد سلامة: تاريخ مصر خط أحمر.. وهناك مؤامرة فنية على الوطن

قال الفنان أحمد سلامة إن سبب وجود أخطاء تاريخية كثيرة بالأعمال الدرامية، هو وجود مؤامرة فنية على مصر، مؤكدًا أن تاريخ مصر خط أحمر ولا يصلح العبث فيه على الإطلاق .

وطالب سلامة بإنشاء لجنة مشتركة بين وزارتي الثقافة والاعلام لمراجعة الأعمال الدرامية التاريخية على غرار فكرة خضوع الأعمال الدينية لمراجعة الأزهر الشريف .

جاء ذلك خلال ندوة «الدراما والتاريخ» التي أُقيمت، مساء أمس الاثنين، بالمجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا، بحضور وزير الثقافة دكتور جابر عصفور، والتي ناقشت أزمات مسلسلات سرايا عابدين وصديق العمر وتصاعد الأخطاء التاريخية في الأعمال الدرامية خلال الآونة الأخيرة.