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مظاهرة تركية احتجاجاً على منع القبلات فى المترو

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مظاهرة تركية احتجاجاً على منع القبلات فى المترو مظاهرة تركية احتجاجاً على منع القبلات فى المترو

كتب : نورهان السبحى منذ 14 دقيقة

نظم حوالى 100 شاب تركى مظاهرة فريدة من نوعها عندما تجمعوا أمام محطة مترو «كرتولوس» بمدينة أنقرة وظلوا يقبلون بعضهم بعضاً، حاملين لافتات مكتوباً عليها «حرية القبلات مكفولة للجميع»، ورددوا شعارات تنادى بالحرية؛ وذلك احتجاجاً على مضايقات هيئة مترو الأنفاق التركى لـ«الحبّيبة» من ركاب المترو وتعليقها لملصقات تدعو الركاب لضرورة «التصرف طبقاً للقواعد الأخلاقية» وذلك فى أعقاب رصد كاميرات المترو لاثنين من «الحبّيبة» متلبسين بـ«قبلة ساخنة» داخل المترو! وقالت صحيفة «حرية ديلى نيوز» التركية إن حملة الملصقات الأخلاقية تحولت إلى مظاهرة قبلات دعم فيها أنصار الحرية من تيارات سياسية مختلفة الحبيبة فى مواجهة هيئة المترو، التى وقف إلى جانبها بعض التيارات الإسلامية المحافظة.

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