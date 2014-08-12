مساع إسرائيلية لجعل قطاع غزة منطقة منزوعة السلاح

قال وزير المالية الإسرائيلي “يائير لابيد” إن هناك خطة سياسية جديدة تهدف إلى جعل قطاع غزة منطقة منزوعة السلاح ونقل الحكم فيه الى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس “ابومازن”.

واقترح لابيد ـ حسبما أفاد راديو (صوت إسرائيل) اليوم الثلاثاء ـ عقد مؤتمر دولي بهذا الشأن، داعيا المجتمع الدولي إلى تقديم رزمة مساعدات واسعة للقطاع، شريطة إعادة سيطرة السلطة الفلسطينية على غزة .

يأتي هذا في وقت أكد فيه مصدر عسكري رفيع بجيش الاحتلال الإسرائيلي أن القوات البرية الإسرائيلية لا تزال في حالة التأهب تمهيدا لاجتياح قطاع غزة مجددا في حال انهيار وقف إطلاق النار الحالي.

أ ش أ