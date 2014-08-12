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إسرائيل تعتذر عن وصف المتحدث باسم خارجيتها للبرازيل بـ “قزم دبلوماسي”

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إسرائيل تعتذر عن وصف المتحدث باسم خارجيتها للبرازيل بـ “قزم دبلوماسي” إسرائيل تعتذر عن وصف المتحدث باسم خارجيتها للبرازيل بـ “قزم دبلوماسي”

الرئيس الإسرائيلي رؤفين ريفلين

اعتذر الرئيس الإسرائيلي رؤفين ريفلين لنظيرته البرازيلية ديلما روسيف عن تصريحات الناطق بلسان وزارة الخارجية الاسرائيلية يغال بالمور التي وصف فيها البرازيل بقزم دبلوماسي .

وقال الرئيس ريفلين ـ في اتصال هاتفي اجراه مع الرئيسة البرازيلية حسبما أفاد راديو (صوت إسرائيل) اليوم الثلاثاء ـ إن أقوال بالمور لا تعكس شعور الشعب الإسرائيلي إزاء البرازيل .

وقد صدر بيان عن مكتب رئيسة البرازيل جاء فيه أن تصريحات من هذا القبيل من شأنها أن تعكر صفو العلاقات بين الجانبين ، مضيفا أن الرئيسة روسيف أكدت لريفلين أن بلادها تندد بالهجوم الذي تشنها حركة حماس على اسرائيل، وان الموقف الثابت للبرازيل ينادي بحل الدولتين للشعبين .

يذكر أن تصريحات الناطق بلسان وزارة الخارجية وردت في أعقاب توجيهة البرازيل انتقادا لاذعا للأنشطة العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة .

 

أ ش أ

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