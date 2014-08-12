المسؤولون والمواطنون يرحبون بزيارة الأمير متعب بن عبدالله لتفقد قوات الحرس الوطني في رفحاء..

رحب عدد من المسؤولين والمواطنين في محافظة رفحاء بالمنطقة الشمالية بزيارة وزير الحرس الوطني، صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، لتفقد قوات الحرس الوطني بالمحافظة، وعبر العقيد نايف بن تركي السبيعي قائد قطاع حرس الحدود برفحاء عن سعادته بهذه الزيارة الكريمة، مشيدا بما قدمه الأمير متعب للحرس الوطني، وقال ان هذه الزيارة تأتي ضمن اللقاءات التي اعتاد عليها رجال الحرس الوطني من سموه الكريم، وأبدى الرائد منصور بن متعب الهباس مدير جوازات محافظة رفحاء سروره بزيارة الأمير متعب لتفقد وحدات الحرس الوطني برفحاء، مشيراً الى ان هذه الزيارة تهدف لالتقاء سموه الكريم بإخوانه وزملائه رجال الحرس الوطني من قادة وضباط وأفراد بالمنطقة الشمالية، والجميع يرحب بهذه الزيارة الكريمة، وقال مدير مرور محافظة رفحاء الرائد نايف بن فواد الحربي يطيب لي اصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي منسوبي مرور محافظة رفحاء ان ارحب بصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني في زيارته الميمونة لتفقد وحدات الحرس الوطني في محافظة رفحاء، وتأتي زيارة سموه الكريم ضمن اللقاءات التي اعتاد عليها رجال الحرس الوطني والمتابعة الحثيثة من لدن سموه وهي امتداد للتواصل والرعاية الكبيرة التي توليها قيادة هذه البلاد للجميع.

ورحب د. سعد بن سويف المضياني" عميد كلية التربية والآداب وعضو المجلس البلدي في محافظة رفحاء "بصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز في زيارته التفقدية لوحدات الحرس الوطني في محافظة رفحاء، وأضاف ان هذه الزيارة التفقدية الكريمة من سموه ماهي إلا تأكيد على العناية والممارسة للمتابعة، ولا شك ان شعورنا أهالي محافظة رفحاء لا يوصف، وسموه يقتطع جزءاً من وقته الثمين لتفقد وحدات الحرس الوطني ليلتقي إخوانه وزملاءه رجال الحرس الوطني وتفقد أحوالهم، إننا نستقبل سموه متوشحين بجلباب، الابتهاج بتشريفه، والتفاؤل بثمرة هذه الزيارة، كما عودتنا حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وولي ولي عهده، وأسال الله التوفيق للجميع والإخلاص في العمل.

وقال مدير مطار محافظة رفحاء الأستاذ مبارك بن مكمي العنزي يطيب لي ان اختار أجمل العبارات وأرقها بمناسبة زيارة صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني لتفقد وقوات الحرس الوطني في محافظة رفحاء والتي تدل على الترابط والتلاحم بين القيادة الرشيدة والشعب السعودي الوفي، سائلا الله تعالى ان يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل قيادتها الرشيدة انه سميع مجيب.

ورحب رجل الاعمال فيصل بن فهد الشريم بالزيارة التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني لتفقد قوات الحرس الوطني في محافظة رفحاء مؤكداً أن سموه هو من يقف وراء تطوير الحرس الوطني في بلادنا في ظل توجيهات قائد مسيرتنا المباركة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء حفظهم الله جميعاً.

كما رحب رجل الأعمال احمد بن حمد الأحمد بمقدم صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني في زيارته التفقدية التي يقوم بها لقوات الحرس الوطني بمحافظة رفحاء مؤكداً أن سموه كانت له الأيادي البيضاء في تطوير الحرس الوطني في ظل الدعم اللامحدود الذي توليه القيادة الرشيدة لكافة قطاعات الدولة في ظل هذا العهد الزاهر الذي

تعيشه بلادنا منذ أن تقلد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله مقاليد الحكم في بلادنا داعياً الله أن يحفظ المليك المفدى وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء حفظهم الله داعيا الله عز وجل أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار انه سميع مجيب.

وعبر الأستاذ ذياب بن فراج الدخيل مدير مكتب التربية والتعليم بمحافظة رفحاء عن ترحيبه باسم الأسرة التربوية والتعليمية بمحافظة رفحاء بمقدم صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني لتفقد قوات الحرس الوطني بمحافظة رفحاء والالتقاء بإخوانه وزملائه رجال الحرس الوطني قادة وضباط وأفراد قوات الحرس الوطني في رفحاء الذين يبعثون في انفسنا الأمن والأمان سائلين المولى عز وجل ان يوفقه وعلى طريق الخير يسدد خطاه وان يديم علينا نعمة الأمن والأمان في ظل حكومتنا الرشيدة.

ورحب عضو مجلس منطقة الحدود الشمالية ورئيس نادي التضامن برفحاء الأستاذ عبدالله بن عباس الشمري بمقدم صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني لتفقد قوات الحرس الوطني بمحافظة رفحاء والذي أكد انها تأتي في إطار الزيارات الميدانية التي يقوم بها سموه على قطاعات الحرس الوطني والالتقاء بإخوانه وزملائه وتفقد أحوالهم في ظل الدعم اللامحدود من لدن ولاة أمر هذه البلاد داعياً الله أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والرخاء.