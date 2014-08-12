”دبيكا” الإسرائيلي : هذا ما قاله السيسي لنتنياهو في رسالة سرية

زعم موقع "ديبكا" الإسرائيلي عن "رسالة سرية" قال إنَّ القيادة المصرية أرسلتها لإسرائيل يوم 7 أغسطس الجاري جاء فيها: "القاهرة غير مستعدة لإخضاع حماس أكثر من هذا؛ لأن "الجيش الإسرائيلي" لم يضرب حماس بما فيه الكفاية".

وأكد الموقع القريب من الاستخبارات الإسرائيلية، أنَّ السبب في عدم عودة الوفد الإسرائيلي للقاهرة، ليس لأن تل أبيب ترفض التفاوض تحت النار كما تحدث الإسرائيليون بل بسبب هذه الرسالة، التي أرسلها عبد الفتاح السيسي لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه موشيه يعالون.

وأخبرت القيادة السياسية والعسكرية المصرية المتمثلة فى السيسي، نتنياهو ويعالون في رسالة ليس هناك أوضح منها، أن محادثات القاهرة قد انهارت، وأنه ليست هناك من إمكانية لاستمرارها، بدون أن يواصل الجيش الإسرائيلي ضرب الجناح العسكري لحماس".

يشار إلى أنَّ التقرير الإسرائيلي قد نُشر قبيل إعلان إسرائيل، قبول الاقتراح المصري، لوقف جديد لإطلاق النار لـ 72 ساعة، بعد موافقة الجانب الفلسطيني عليه.

شبكةعيونالإخبارية

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