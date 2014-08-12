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أول حالة اصابة بفيروس ايبولا فى مصر

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أول حالة اصابة بفيروس ايبولا فى مصر أول حالة اصابة بفيروس ايبولا فى مصر

قامت سلطات الحجر الصحي المصرية بمطار القاهرة اليوم الإثنين بعزل راكب مصري قادم من سيراليون عن طريق المغرب للاشتباه في إصابته بفيروس "إيبولا" أو "الملاريا" حيث يعاني من ارتفاع شديد في الحرارة وتم نقله إلى مستشفى الحمّيات بالعباسية.

وقالت مصادر مسئولة بالحجر الصحي إنه أثناء إجراء الفحص الطبي على ركاب الطائرة المغربية القادمة من الدار البيضاء اشتبه رجال الحجر الصحي في راكب مصري يدعى خالد عبدالله درويش، 41 عاما، من كفر الشيخ، حيث تبين أنه يعاني من ارتفاع بدرجة الحرارة، وقادم من سيراليون إحدى الدول الأفريقية التي ينتشر بها فيروس إيبولا.

وحسب المصادر، أقر الراكب بأنه يحصل على علاج الملاريا حيث يعمل في سيراليون منذ سبع سنوات، وتم نقل الراكب إلى مستشفى الحميات بالعباسية لإجراء التحاليل اللازمة لمعرفة نوع المرض الذى يعاني منه سواء كان إيبولا أو الملاريا واتخاذ الإجراءات الاحترازية بشأن المرض.

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