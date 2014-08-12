بالصور.. القمر العملاق فوق الأهرامات ومسجد قبة الصخرة والمدينة المنورة

التقطت عدسات المصورين صورًا رائعة للحظات الظهور الثاني لـ«القمر العملاق» أو «Supermoon»، مساء الإثنين، في مدن عربية، بينها منطقة أهرامات الجيزة في مصر والمدينة المنورة بالسعودية والقدس المحتلة والكويت.

وتناقل مستخدمو «تويتر» المصريون والعرب صور القمر العملاق الذي اقترب من الأرض في حالة البدر 4 مرات منذ بداية 2014، في 1 و2 يناير و30 و31 من الشهر نفسه، وفي 11و12 يوليو الماضي، قبل أن يعاود الظهور الليلة الماضية.

وشهدت دول عدة، ليل الأحد الاثنين، إطلالة القمر بحجمه العملاق والأكثر سطوعًا، وذلك للمرة الثانية في غضون 4 أسابيع، في ظاهرة يطلق عليها اسم «القمر العملاق» أو (Supermoon).

ظاهرة

وتحدث ظاهرة «القمر العملاق» عندما يقترب القمر من الأرض أثناء دورانه المعتاد، ويظهر في هذه الحالة أكبر بنحو 30 % من الحجم الذي اعتاد الناس رؤيته بالعين المجردة.