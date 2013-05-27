أصحاب المخابز الطباقى يتظاهرون أمام «التموين»: الوزارة ضحكت علينا

كتب : وائل سعد تصوير : محمود صبري منذ 6 دقائق

نظم عدد من أصحاب المخابز الطباقى وقفة احتجاجية أمام وزارة التموين أمس، اعتراضاً على خرق الوزارة بنود التعاقد المبرمة معهم دون إنذار سابق، واتهموا الوزارة بفرض إتاوات عليهم بدعوى تحرير الدقيق، وإجبارهم على دفع 320 جنيهاً للشوال بدلاً من 90 جنيهاً دون تحديد سعر للتكلفة أسوة بالخبز البلدى.

وقال المتظاهرون إن الوزارة استبدلت الدقيق ذا الجودة العالية استخراج 76% بدقيق أسود استخراج 82%، ما أدى إلى إنتاج خبز أسود، مؤكدين أن الوزارة ألغت دعم السولار المقدر بـ580 جنيهاً شهرياً، ما عرض أصحاب المخابز لخسائر فادحة وعزوف المواطنين عن شراء الخبز لسوء حالة الدقيق.

وطالب المحتجون بعودة الدقيق استخراج 76%، والحصول على أموالهم التى فرضت عليهم من قبل الوزارة والمقدرة بـ1150 جنيهاً لكل صاحب مخبز دفعها جبراً منذ إعلان الوزارة عن تحرير دقيق الطباقى الذى لم يحرر حتى الآن، وعودة دعم السولار، خاصة أنه للمرة الأولى توقفت المخابز أكثر من مرة خلال الشهر الجارى بسبب عدم توافر دقيق بالمطاحن.

وقال عماد عنتر، صاحب مخبز بـ«ترسا»، أحد المتظاهرين، إن الدكتور باسم عودة وزير التموين هددهم بسحب التراخيص وتحويلهم إلى عقود مؤقتة إذا لم يوقعوا على عقد المنظومة الجديدة على الرغم من تقديم كل الضمانات للالتزام بالمواصفات المحددة لإنتاج الخبز الطباقى.

من جانبه، غادر الدكتور باسم عودة، وزير التموين، مقر الوزارة مساء أمس الأول إلى محافظة الإسكندرية، رغم علمه السابق بمظاهرة أصحاب المخابز الطباقى، ما اعتبره المتظاهرون هروباً للوزير من المسئولية الملقاة على عاتقه.

وقالت وزارة التموين، فى بيان لها، إنه تم تحرير سعر دقيق الطباقى لمنع تسرب الدقيق ومنع الممارسات السلبية ومحاولة وصول الدعم إلى مستحقيه، مطالبة أصحاب المخابز بالالتزام بالطرق السلمية للوصول إلى نتائج إيجابية، مؤكدة أنها لم تتلقَّ أى دعوة رسمية لمقابلة الوزير فى هذا الشأن.