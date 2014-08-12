تقرير - مورينيو لخضيرا: انتظر عاما.. وتعالى لتشيلسي مجانا

ذكرت صحيفة ديلي إكسبرس البريطانية أن جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي يرغب في ضم سامي خضيرا من ريال مدريد، ولكن بطريقة فيها الكثير من التحايل.

اللاعب مرتبط بعقد مع ريال مدريد ينتهي في الصيف المقبل، وقد عجز النادي الملكي عن تلبية طلبات النجم الألماني الدولي، ليصبح الفراق بين الطرفين وشيكا.

يرغب ريال مدريد في التخلص من خضيرا هذا الصيف حتى لا يرحل مجانا بعد عام، ويدفع النادي الملكي اللاعب إلى أرسنال الذي يبحث عن لاعب وسط قوي دفاعيا.

لكن بحسب التقرير الإنجليزي، فإن مورينيو خاطب خضيرا، وناشده بألا يوقع لأرسنال أو أي فريق أخر ويبقى في ريال مدريد.

ويسعى مورينيو للفوز بخضيرا مجانا، ليعملا مجددا سويا بعد فترة ناجحة للثنائي في ريال مدريد.

فمورينيو هو من جلب خضيرا للميرنجي حين عمل البرتغالي مدربا لريال مدريد لمدة 3 مواسم.