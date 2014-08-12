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غسان صليبا يصوّر "بعيد الشر" مع ولديه

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غسان صليبا يصوّر "بعيد الشر" مع ولديه غسان صليبا يصوّر "بعيد الشر" مع ولديه

الإثنين 11-08-2014 23:57

بعد نجاح أغنية "بعيد الشر" لغسان صليبا، أنهى الفنان تصوير كليب مميّز للأغنية، حيث سيطلّ فيه بصورة جديدة، إلى جانب ولديه وسام وزياد، على أن يكون يقوم في الإطلالة بدور الوالد.

الكليب من توقيع المخرج شربل رحمة، وهو في مرحلة المونتاج النهائية. وقد تولّى الإشراف على إنتاج الكليب مي أبي رعد، فيما تولّت شركتا "طايع انتربرايزز" و"M&M" تنفيذ الإنتاج.

أمّا العرض فسيبدأ في الأيّام القليلة المقبلة على مختلف الشاشات العربية واللبنانية.

يُذكر أنّ "بعيد الشر" من كلمات منير بو عساف، ومن ألحان بلال الزين وتوزيعه.

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