"سيدتي نت" يحاور الفاشينيستا الفائزة دلال الدوب

عبرت الكويتية دلال الدوب البالغة من العمر 28 عاماً والفائزة بلقب أفضل فاشينستيا عربية في المسابقة الأولى من نوعها، التي أطلقها موقع سيدتي نت منذ شهرين، عن سعادتها البالغة بفوزها باللقب وسط تنافسها مع أخريات غير محجبات. وأكدت دلال لــ "سيدتي نت" أن الابتسامة أغلى وأجمل من جميع الحلي والمجوهرات وكشفت الكثير عن أسرار نجاحها وتميزها في مجال الأناقة والمكياج في اللقاء الآتي:

- ما رأيك بفكرة المسابقة التي أطلقها موقع "سيدتي نت" لاختيار أفضل فاشينسيتا عربية؟

هي، للأمانة، مسابقة جميلة، ومنافسة أجمل بين زميلاتي المهتمات بالأزياء والموضة. وهي فرصة لتسليط الضوء على جانب أساسي من إهتمامات الفتيات.

- ما هو شعورك اثر فوزك بالتصويت؟

سعيدة جداً، كوني الفتاة المحجّبة الوحيدة بين المتنافسات الأخريات وأتمنى لهن التوفيق مستقبلاً في مناسبات أخرى.

- كيف تحددين لنا أسلوبك في الأزياء وخياراتك في مجال الموضة؟

أختار ما يناسبني فقط، أسلوبي هو الظهور بمظهر مرتب وأنيق حتى لو لم تكن الملابس على الموضة الدارجة .

- بماذا تنصحين الفتاة المحجبة لكي تحافظ على مظهر جميل ومناسب لبيئتها؟

المحجبة تستطيع ارتداء كل ما يحلو لها فهناك قطع محافظة ومناسبة للحجاب من تصميم أكبر دور الأزياء العالمية، كل ما عليها هو اختيار القطع المناسبة وارتداؤها مع قطع أخرى ملائمة لها.

- ما هي قطع الأزياء المفضّلة لديك والتي لا تستغنين عنها؟

القميص الأبيض أحد أهم القطع في خزانتي، فأصبحت أجمع القمصان البيضاء من كل مصمم مفضل لدي، فهي قطعة عملية وبلمسات بسيطة يتم تحويلها الى قطعة رائعة وأنيقة للمساء.

- ما هي ألوانك المفضلة؟

الأبيض والألوان الترابية كالبيج والرمادي، ويتحكم مزاجي أغلب الأحيان باختياري للألوان .

- ما هي اهتماماتك وأولوياتك إلى جانب نشاطك كمدونة؟

أحب القراءة ومشاهدة الأفلام الوثائقية لشخصيات أو مؤسسات حفرت اسمها في التاريخ وفي حياتنا.

- ما هي الماركات التي تفضلينها؟

ألكسندر ماكوين، بالنسياغا، ألكساندرا وانغ، سان لوران والكثير غيرهم.

- ماذا تقولين لقارئات "سيدتي نت" الذين يتابعون اطلالاتك؟

شكرًا لكم لاختياري "أفضل فاشينيستا عربية" والتصويت لي عبر موقعكم الكريم ... كما اشكر القارئات على دعمهن لي ومتابعتهن .