بعد زواج 17 عاماً تيا ليوني مطلّقة رسمياً من ديفيد دوتشوفني

أصبح طلاق الممثلة الأمريكية Tea Leoni من زوجها الممثل David Duchovny رسمياً، بعد أن كان زوجها قد تقدّم بأوراق الطلاق في حزيران/يونيو من العام الحالي.

وبالرّغم من أنّ الثنائي لديهما وصاية قانونية مشتركة على طفليهما Madelaine، البالغة من العمر 15 عاماً، وKyd، البالغ من العمر 12 عاماً، إلا أنّ لـTea الحضانة الفعلية الأوّلية على الطفلين.

ومن المفترض أن يدفع David شهرياً للأطفال 8.333 دولار للأطفال، و 40.000 دولار لطليقته.

يُذكر أنّ Tea Leoni و David Duchovny كانا قد تزوّجا عام 1997، وانفصلا لفترة وجيزة، خلال عامي 2008 و2011.

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