هند سعيد صالح:في أيامه الأخيرة كان والدي يكتفي بالبكاء

قالت هند إبنة الفنان سعيد صالح إنها زارت والدها منذ يومين في قبره برفقة زوجها ووالدتها، واستغربت من نفسها لأنها لم تبك وتصرخ على عكس ما توقعت، حيث كانت تظن أنها ستصاب بإغماء.

وأضافت هند خلال تصريحاتها أمس في برنامج "مصر الجديدة"، أنها لأول مرة منذ مرض والدها تتحدث معه على راحتها، وقالت إنه في الفترة الأخيرة لم يكن يتحدث بل كان يعبر من خلال الإشارات، ويكتفي بأن يضع بيده على وجهها ويبكي، وكان دائماً محاطاً بالناس لذا لم يتسنّ لها أن تقول له ما تريد.

وأشارت هند أنها شعرت براحة نفسية بعدما تحدثت مع والدها.

ودعت إبنة الفنان الراحل الجميع إلى الكف عن الحديث عن والدها والاكتفاء بالدعاء بالرحمة له قائلة " والدي خلاص مات".

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