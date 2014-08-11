نجاة والدة دواين جونسون من الموت

لم تمضي فترة طويلة على الحزن الذي عاشه نجم المصارعة الحرة Dwayne Johnson، بعد وفاة صديقه النجم Paul Walker بحادث سير مروّع، حتى تعرّضت والدته مع إحدى قريباته لحادث سير مميت، نجت منه بأعجوبة.

Johnson أكّد الخبر، بعد أن نشر صورة للسيّارة التي كانت تستقلّها والدته Ata مع ابنة عمّه، حيث أرفق الصورة بتعليق، كتب فيه: "نجت والدتي وابنة عمّي من حادث سيّارة هذا الأسبوع بفعل سائق مخمور".

وأضاف النجم: "من الشائع أنّ أوّل ردّ فعل منك في هذا الموقف هو العثور على مرتكب الحادث، وألا تتسبّب في أذيّة أهلك. ولكنّك تكتشف أنّ الأهم من كلّ هذا هو أنّ عائلتي استطاعت أن تنجو بالرغم من هذا الحادث الصعب، وأنه بإمكاننا الآن أن نتبادل الأحضان وأن نزداد ترابطاً في الوقت الحالي".

وختم Dwayne Johnson برسالة وجهها إلى محبّيه قائلاً: "احضنوا أفراد عائلاتكم بصورة وطيدة اليوم، وكونوا ممتنّين أنكم قادرون على إخبارهم أنّكم تحبّونهم".

دواين جونسون ينفي على تويتر خبر وفاته