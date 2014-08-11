"سيدتي نت" تكشف حقيقة ارتباط منة شلبي بنجل محمود عبد العزيز

لفتت الفنانة المصرية منه شلبي الأنظار في حفل زفاف هنادي ابنة الفنانة فيفي عبده، بتواجدها بشكل شبه دائم مع محمد نجل الفنان محمود عبد العزيز حيث انتشرت صورة له معها وهو يحتضنها ما أشار إلى احتمال وجود ارتباط بينهما.

"سيدتي نت" اتصلت بالفنانة زيزي مصطفى والدة منه للوقوف على حقيقة ارتباط منّة بمحمد فقالت "لا ابنتي ليست مرتبطة بمحمد هي تعتبره مثل شقيقها وأنا أيضاً اعتبره مثل ابني، فهناك علاقة قوية تربط عائلتي بعائلة محمود وبيننا عشرة عمر، ومحمود هو الذي قدم منّة للسينما لأول مرة في حياتها من خلال فيلم "الساحر" مع المخرج الراحل رضوان الكاشف".

وأضافت زيزي قائلة "أنا عن نفسي أدعو الله في كل صلواتي أن يرزق منّة بالزوج الصالح الذي يقدرها ويعرف قيمتها، وأتمنى ن تنجب أطفالاً لأسعد بهم، فهي ابنتي الوحيدة وأنا أتمنى أن أصبح جدة، وفي النهاية فموضوع الزواج قسمة ونصيب ولا أحد يعرف أين ومتى يأتي النصيب".