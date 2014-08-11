ليلى علوي تنصح بالرقص لإنقاص الوزن

أكّدت الفنّانة المصريّة ليلى علوي أنّها تحافظ على رشاقتها منذ عشر سنوات، لكنّ أحيانا يزيد وزنها بمعدل لا يتخطى الأربعة كيلو,

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي معتز الدمرداش في برنامج "مصر الجديدة" على قناة "الحياة" المصرية، أنّها تواظب على السباحة بشكل مستمر، وقالت إنه بإمكان أي شخص أن يحافظ على جسده بالرياضة سواء المشي أو ركوب الدراجات أو أي رياضة تتاح له أن يقوم بها، حتى لو كان بالرقص لمدة ساعة ثلاثة مرات في الأسبوع مثلاً.

وأنهت كلامها في هذا الصدد قائلة "في العموم فدوام الحال من المحال، ليس هناك من شخص يبقى سميناً طيلة حياة أو شخص يبقى نحيفاً".