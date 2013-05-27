8 أعضاء جدد ينضمون للائتلاف السورى بعد حصولهم على 42 صوتا

أعلن الائتلاف الوطنى لقوى الثورة والمعارضة السورية أمس فى إسطنبول عن انتهاء جلسات توسعة الائتلاف بضم 8 أعضاء جدد تم التصويت عليهم فى جلسة الليلة الماضية، ليتشكل الائتلاف الجديد من 70عضوا، فى حين بلغت نسبة تمثيل المرأة 8.5% مع وصول عدهم إلى 6 سيدات.

وأوضح مدير المكتب الإعلامى للائتلاف خالد الصالح فى مؤتمر صحفى عقده عقب انتهاء الجلسة، عن أسماء الأعضاء الجدد الذين نجحوا فى التصويت بعد التوافق نتيجة جولات ماراثونية ما بين لجنة التوسعة وأعضاء الائتلاف واتحاد الديمقراطيين السوريين، مشيرا إلى الناجحين حصلوا على أصوات أكثر من ثلثى أعضاء الائتلاف، أى أكثر من 42 صوتا.

وتضم قائمة الأعضاء الجدد كلا من أبو الخير شكرى، أنور بدر، أيمن الأسود، جمال سليمان، فرح أتاسي، عالية منصور، ميشيل كيلو، نورا الأمير، لافتا إلى أن عدد الائتلاف وصل بذلك إلى 70 عضوا.

ونفى الصالح حدوث أى حالات اعتراض أو انسحابات عقب التصويت، واصفا عملية التصويت بأنها كانت شفافة ونزيهة، معتبرا أن تأخر عمليات التوسعة 4 أيام أمر هام لكون التوسعة تتم بصورة ديمقراطية وليست بصورة صورية كما دأب النظام على فعل ذلك بإنهاء أى انتخاب بساعتين، على حد تعبيره.

وكشف أن عملية التصويت أيضا كانت تعبر هامة لكى يطلع الأعضاء على المرشحين وأفكارهم ما قبل مناقشة اجتماع جنيف2 واتخاذ قرار رسمى بذلك، مشيرا إلى أن التوافق تم على قائمة تمثل جميع التيارات وتم الاتفاق عليهم، حيث أن الأعضاء الناجحين يمثلون تيارات معينة.

ولفت الصالح إلى أن الاجتماعات تتواصل يوم غد وإن لم تنته تمدد يوما أضافيا أيضا، وستناقش غدا موضوع الحكومة المؤقتة ومصير رئيسها غسان هيتو وموضوع اتخاذ قرار من مؤتمر جنيف2، وإجراء انتخابات الهيئة الرئاسية بانتخاب الرئيس ونوابه والأمين العام.