نيابات المنيا تعيد إجراءات محاكمة 5 إخوان محكوم عليهم غيابياً بالإعدام والمؤبد

بدأت النيابة العامة بالمنيا تحت إشراف المستشار عبد الرحيم عبد المالك المحامي العام لنيابات شمال المحافظة في إتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة محاكمة 5 متهمين إخوان هاربين من أحكام غيابية بالمؤبد والإعدام لتورطهم في أحداث العنف التي أعقبت فض إعتصامي رابعة والنهضة وتمكنت سلطات الأمن من ضبطهم عصر أمس الأحد.

> وقد تمكنت إدارة البحث الجنائي بمدير أمن المنيا برئاسة اللواء هشام نصر من ضبط كل من أحمد. ج.م 34 سنة فلاح ومقيم بمدينة العدوة وعمرو. ف. ع 20 سنة فلاح ومقيم بقرية سلاقوس وأحمد. م. ا 32 سنة حاصل على دبلوم ومقيم بقرية البسقلون,والصادر ضدهم حكم غيابي بالإعدام شنقاً من محكمة الجنايات برئاسة المستشار سعيد يوسف فى القضية رقم 300 لسنة 2014 جنايات مركز العدوة.

> كما تم ضبط كلاً من, أحمد. ك. ا 49 سنة ومقيم بمطاى، ومصطفى. م. ع 35 سنة عاطل, ومقيم بقرية أبجاج الحطب, والمحكوم عليهما بالمؤبد فى القضية رقم 8473 لسنة 2013 جنايات مركز مطاى من ذات المحكمة وذلك علي خلفية تورطهم في أحداث العنف التي وقعت عقب فض إعتصامات أنصار الرئيس المعزول.