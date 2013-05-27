أخبار عاجلة

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
تطبيقات من فيسبوك ستتوقف على ملايين الأجهزة .. تعرف عليها -
مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة -
نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير" -
فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

السودان يرفض الوساطة الأوغندية للسلام فى دارفور

Google+ Print
السودان يرفض الوساطة الأوغندية للسلام فى دارفور السودان يرفض الوساطة الأوغندية للسلام فى دارفور

أغلقت السودانية الباب بصورة رسمية تجاه أى مساع أوغندية للتوسط بينها وبين الحركات المسلحة فى دارفور برعاية الرئيس الأوغندى يورى موسفينى، مؤكدة أن الأخير غير مؤتمن على عملية السلام فى السودان وقد ثبت ذلك بالأدلة.

وقال وزير الدولة برئاسة الجمهورية السودانية، رئيس مكتب متابعة سلام دارفور الدكتور أمين حسن عمر لبرنامج "وجهات نظر" الذى بثته فضائية "الشروق" أمس الأحد، إن السودان يرفض ما سماه "هراء" موسفينى.

وأشار إلى أن الرئيس الأوغندى وسيط غير مؤتمن لأنه يتحدى الإرادة الدولية للسلام، ويأوى حركات مسلحة ومشهود له بمواقفه العدائية المستمرة وعلاقاته القديمة بالدوائر المعادية ليس للسودان فقط بل للثقافة العربية بصورة عامة.

واعتبر أن مجلس الأمن لا يستطيع التحرك لدعم السلام فى دارفور لأن هناك دولا بعينها تتحكم فيه، موضحا أن الإدانات الخاصة به تعتبر "دعما لفظيا" فقط.

وأكد أن السودان يطالب الأمم المتحدة بتنفيذ قراراتها التى اتخذتها بشأن لجنة العقوبات للرافضين للسلام بدارفور، موضحا أن إدانة الأمم المتحدة لمقتل قيادات السلام بدارفور ومنهم بشر وضحية جاءت بصورة "خجولة".

واعتبر د.أمين أن التطور الأسوأ فى قضية دارفور يتمثل فى بعض الاشتباكات القبلية التى تزايدت فى الآونة الأخيرة، واصفاً هذه الاشتباكات بأنها أخطر من التمرد بكثير خاصة وأن ضحاياها كثر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا

الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة