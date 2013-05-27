جنوب السودان يدشن أول فرع مصرفى بالخرطوم لتيسير المعاملات التجارية

دشنت سفارة جمهورية جنوب السودان بالخرطوم، أولى الخطوات فى مسيرة المعاملات التجارية بين الشمال والجنوب بافتتاح فرع بنك "ايفورى" التابع لجنوب السودان بالخرطوم.

وقال مدير البنك إن عملية التدشين ستكون الانطلاقة للتعاملات التجارية والمصرفية بين الدولتين، وأضاف أنه سيتم التعامل فى المرحلة المقبلة وفق منشورات تنظم العمل التجارى والبنكى بين البلدين.

وشهد حفل الافتتاح ممثل الرئيس السودانى المشير سوار الذهب.

وكان وفد من بنك السودان المركزى برئاسة نائب محافظ البنك بدر الدين عباس محمود زار دولة جنوب السودان نهاية أبريل الماضى، وذلك للمشاركة فى اجتماعات اللجنة المصرفية المشتركة بين السودان وجنوب السودان.