البشير: الأسلحة المسربة من ليبيا تعد تهديداً مباشراً لكل دول المنطقة

اعتبر الرئيس السودانى عمر حسن البشير فى مقابلة تليفزيونية بثت أمس الأحد، أن الأسلحة التى تتسرب من ليبيا إلى العديد من الدول الأفريقية تشكل "تهديداً مباشراً لكل دول المنطقة".

وقال البشير فى حديث إلى تلفزيون "فرانس24"، إن الزعيم الليبى السابق معمر القذافى "قام بتسليح عدد كبير من أبناء القارة الأفريقية"، الذين كانوا فى ليبيا لمساندته ضد التمرد الذى كان يستهدف الإطاحة به.

وأضاف الرئيس السودانى، أن الكثير من الأفارقة الذين حملوا السلاح فى ليبيا "هم عناصر مناوئون لحكومات بلدانهم أو أن السلاح بأيديهم منحهم شعوراً بأنهم باتوا فى موقع يخولهم مناهضة هذه الحكومات".

وأعتبر هذا الوضع "تهديداً مباشرا لكل دول المنطقة ونحن فى السودان أخذنا نصيباً كبيراً من هذه الأسلحة وكذلك النيجر ومالى".