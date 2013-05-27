أخبار عاجلة

سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
تطبيقات من فيسبوك ستتوقف على ملايين الأجهزة .. تعرف عليها -
مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة -
نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الشرطة تفرق تظاهرة فى جنوب اليمن وسقوط خمسة جرحى

Google+ Print
الشرطة تفرق تظاهرة فى جنوب اليمن وسقوط خمسة جرحى الشرطة تفرق تظاهرة فى جنوب اليمن وسقوط خمسة جرحى

أصيب خمسة أشخاص بجروح خلال قيام الشرطة اليمنية، أمس الأحد، بتفريق متظاهرين من الحراك الجنوبى حاولوا إفشال جلسة للحوار الوطنى فى عدن، كبرى مدن جنوب البلاد، وفق ما أفاد ناشطون ومسئولون.

وبدأ الحوار الوطنى فى مارس، لستة أشهر، بهدف إعداد دستور جديد والتمهيد لإجراء انتخابات فى اليمن، ويضم ممثلين لمختلف التيارات السياسية والحراك الجنوبى والمتمردين الحوثيين فى الشمال إضافة إلى أعضاء فى المجتمع المدنى.

وتجمع المتظاهرون أمام الفندق الذى تجرى فيه جلسات الحوار وطالبوا بانفصال الجنوب ملوحين بأعلام الدولة الجنوبية السابقة، ثم حاولوا اقتحام الفندق وفق شهود.

وقال مسئول أمنى "إن عشرات من أنصار الزعيم الجنوبى على سالم البيض، حاولوا اقتحام الفندق"، و"قمنا بتفريقهم وأبعدناهم عن الفندق بهدف حماية المسئولين "المشاركين فى الاجتماع".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365