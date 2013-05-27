الشرطة تفرق تظاهرة فى جنوب اليمن وسقوط خمسة جرحى

أصيب خمسة أشخاص بجروح خلال قيام الشرطة اليمنية، أمس الأحد، بتفريق متظاهرين من الحراك الجنوبى حاولوا إفشال جلسة للحوار الوطنى فى عدن، كبرى مدن جنوب البلاد، وفق ما أفاد ناشطون ومسئولون.

وبدأ الحوار الوطنى فى مارس، لستة أشهر، بهدف إعداد دستور جديد والتمهيد لإجراء انتخابات فى اليمن، ويضم ممثلين لمختلف التيارات السياسية والحراك الجنوبى والمتمردين الحوثيين فى الشمال إضافة إلى أعضاء فى المجتمع المدنى.

وتجمع المتظاهرون أمام الفندق الذى تجرى فيه جلسات الحوار وطالبوا بانفصال الجنوب ملوحين بأعلام الدولة الجنوبية السابقة، ثم حاولوا اقتحام الفندق وفق شهود.

وقال مسئول أمنى "إن عشرات من أنصار الزعيم الجنوبى على سالم البيض، حاولوا اقتحام الفندق"، و"قمنا بتفريقهم وأبعدناهم عن الفندق بهدف حماية المسئولين "المشاركين فى الاجتماع".