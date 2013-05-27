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باريس تأمل تحقيق تقدم فى مؤتمر جنيف-2 حول سوريا

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باريس تأمل تحقيق تقدم فى مؤتمر جنيف-2 حول سوريا باريس تأمل تحقيق تقدم فى مؤتمر جنيف-2 حول سوريا

عبر وزير الخارجية الفرنسى لوران فابيوس أمس الأحد، عن أمله فى تحقيق تقدم فى مشروع عقد مؤتمر دولى حول سوريا إلا أنه أبدى تحفظات حيال مشاركة إيران.

وقال فابيوس خلال زيارة مقتضبة إلى أبو ظبى "سألتقى مساء الاثنين نظيرى الأمريكى والروسى وسنبحث" استعدادات المؤتمر الدولى.

واللقاء بين فابيوس وجون كيرى وسيرغى لافروف مخصص لمناقشة تنظيم المؤتمر، الذى دعت إليه واشنطن وموسكو بهدف الجمع بين النظام والمعارضة فى سوريا.

وأضاف للصحفيين "أمل فى التوصل إلى بعض العناصر لانعقاد هذا المؤتمر، لأن المأساة فى سوريا توقع قتلى، العشرات منهم يوميا، وفى أن نتوصل إلى حل سياسى".

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