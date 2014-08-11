دول التطعيمات الإجبارية للأطفال من يوم لـ18 شهرا

تنشر «المصري اليوم» جدولا بالتطعيمات الإجبارية للأطفال من عمر يوم حتى 18 شهراً، في جميع مكاتب الصحة والمراكز والوحدات الصحية، بالإضافة إلى أسماء وعناوين مراكز التطعيم الدولية على مستوى الجمهورية.

وتبلغ تكلفة الطعوم ومستلزمات الحقن الآمن نحو 450 مليون جنيه سنوياً، يتم توفيرها من ميزانية الدولة.

كشف بأسماء وعناوين مراكز التطعيم الدولية على مستوى الجمهورية

المحافظة اسم المركـز العنـوان القاهــرة مركز تطعيم المسافرين بالمطار الحجر الصحي بميناء القاهرة الجوى مركز تطعيم المسافرين النزهة 32 شارع الحجاز أمام محكمة مصر الجديدة مركز تطعيم المسافرين بالمبتديان 7 شارع رضا باشا أمام مستشفى المنيرة الجيــزة مركز التطعيم بمديرية الشئون الصحية بمجمع المصالح الحكومية بالجيزة الإسكندرية مركز تطعيم المسافرين الحجر الصحي بميناء الإسكندرية بورسعيـد مركز تطعيم المسافرين مبني الحجر الصحي بورسعيد السويــس مركز تطعيم المسافرين مبني الحجر الصحي ببورتوفيق بالسويس البحر الأحمر مركز تطعيم المسافرين مكتب صحة الغردقة خلف المستشفي العام الأقصــر مركز تطعيم المسافرين الحجر الصحي بمطار الأقصر أســوان مركز تطعيم المسافرين بميناء السد العالي شرق أسوان أسيــوط مركز تطعيم المسافرين مكتب صحة أسيوط أول دميــاط مركز تطعيم المسافرين بمبني الحجر صحي بدمياط شمال سيناء مركز تطعيم المسافرين ادارة الحجر الصحي بالعريش جنوب سيناء مركز تطعيم المسافرين بمكتب صحة الطور

جداول تطعيمات by Ayman Shaban