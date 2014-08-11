بالفيديو.. شاهد سما المصرى تكشف لـ«video 7» تعرضها للسرقة بالإكراه

تنشر "فيديو 7"، قناة اليوم السابع المصورة، التفاصيل الكاملة لتعرض الراقصة سما المصرى ومخرج ومصور، لحالة سرقة بالإكراه.

وكشفت سما المصرى، قصة تعرضها لسرقة بالإكراه فى منطقة الهرم، وقيام إطلاق شخصين مجهولين أعيرة الخرطوش عليهم وفى الهواء، مما أدى لإصابة المصور، وذلك بعد مغادرتهم أحد المقاهى الشهيرة بالمنطقة.

وقالت سما المصرى، إنها كانت متواجدة فى إحدى المقاهى بمنطقة المريوطية بعد انتهائها من تصوير أحد أعمالها، وفوجئت بدخول أشخاص وبحوزة أحدهما "فرد خرطوش"، وحاول أحد الأشخاص بصحبتها الإمساك ومقاومة المتهمين فقام المتهم بإطلاق النار عليه، مما أدى إلى إصابته، وسرقا عددا من الهواتف المحمولة وجهاز لاب توب وفرا هاربين فى "توك توك" كان فى انتظارهما بالخارج.