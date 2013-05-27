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مؤتمر لشبونة: مرض قصور القلب يعجّل "سن اليأس" للرجال

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مؤتمر لشبونة: مرض قصور القلب يعجّل "سن اليأس" للرجال مؤتمر لشبونة: مرض قصور القلب يعجّل "سن اليأس" للرجال

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها فريق من الباحثين البولنديين والأوربيين عن معلومات جديدة وخطيرة، بشأن مرض قصور القلب أو فشل عضلة القلب "Heart Failure" وتأثيرها على الرجال بشكل خاص، وذلك من خلال أحد المؤتمرات العلمية الدولية.

وكشف المؤتمر السنوى الذى عقدته الجمعية الأوربية لأمراض القلب عن أن مرض قصور أو فشل عضلة القلب يعجل بالشيخوخة المبكرة وإصابة الرجال بإحدى المتلازمات الخطيرة التى تعرف باسم متلازمة نقص الأندروجين "andropausal syndrome "، وهو ما أسماها الباحثون اصطلاحا ً بـ"سن اليأس" لدى الرجال.

وتابع الباحثون أن الرجال الذين يعانون من تلك المتلازمة والتى يتم تحفيزها عند الإصابة بمرض قصور عضلة القلب، يعانون من نقص فى إفراز هرمون الاندروجين وهرمون التستوستيرون الذكرى الجنسى، وينتج عنها مشاكل جنسية وهرمونية مثل ضعف الانتصاب والعجز الجنسى، ومشاكل فى الرغبة الجنسية وخلل فى نمو شعر الذقن وشعور عام بأن قطار الحياة قد فاتهم ولن يكون لهم دور فيها.

وأضاف الباحثون أن هؤلاء المرضى ينتابهم أيضاً أعراض نفسية سيئة مثل الشعور بالاكتئاب والعصبية والقلق والهياج والإحباط وتعكر المزاج، وكما يعانون من اضطرابات فسيولوجية بالجسم حيث يعانون من آلام دائمة فى المفاصل والعضلات وحدوث زيادة فى إفراز العرق واضطرابات النوم والحاجة الدائمة للراحة والشعور بالضعف واستنفاذ الطاقة.

وينوى الباحثون فى الفترة القادمة إجراء المزيد من الدراسات لاختبار تأثير تناول مكملات الأندروجين، وبحث مدى فاعليتها فى الحد من أعراض تلك المتلازمة الخطيرة أو تأخيرها.

وأذيعت هذه النتائج خلال اللقاء السنوى لرابطة مرضى قصور القلب، والذى يعقد ضمن فعاليات مؤتمر الجمعية الأوربية لأمراض القلب، داخل مدينة لشبونة البرتغالية فى الفترة من 25 حتى 28 مايو.

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مصر 365