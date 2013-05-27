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شركة السيارات الكهربائية الإسرائيلية "بتر بلايس" تعلن التصفية

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شركة السيارات الكهربائية الإسرائيلية "بتر بلايس" تعلن التصفية شركة السيارات الكهربائية الإسرائيلية "بتر بلايس" تعلن التصفية

القدس (أ. ب)

أعلنت شركة السيارات الكهربائية الرائدة فى إسرائيل "بتر بلايس" أنها بدأت تصفية أصولها، فى نهاية مذهلة لخطة طموحة كانت تهدف إلى إحداث ثورة فى صناعة السيارات، من خلال تقليل الاعتماد على النفط.

وكانت الشركة الإسرائيلية الشهيرة باسم شركة "التقنية النظيفة"، تحاول تطوير من محطات شحن واستبدال بطاريات السيارات بمختلف أرجاء إسرائيل.

لكن الشركة عانت عقبات وتأخيرات متكررة فى الانطلاق، فضلا عن ضعف الطلب على سياراتها بعد إنفاق ملايين الدولارات عليها. ويأتى هذا الإعلان بعد أقل من ثمانية أشهر من إقالة مؤسس الشركة شاى أغاسى.

وكان هذا المشروع يحظى بدعم الرئيس الإسرائيلى شيمون بيريز، وحصل على حوافز مالية من الإسرائيلية، فيما اكتسب أغاسى شهرة كبيرة كرئيس لهذه الشركة.

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مصر 365

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