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دراج: نمضى فى الإصلاح بصرف النظر عن الاتفاق مع صندوق النقد

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دراج: نمضى فى الإصلاح بصرف النظر عن الاتفاق مع صندوق النقد دراج: نمضى فى الإصلاح بصرف النظر عن الاتفاق مع صندوق النقد

أكد وزير التخطيط والتعاون الدولى الدكتور عمرو دراج، أن ماضية فى برنامج الإصلاحات الاقتصادية بصرف النظر عن الاتفاق مع صندوق النقد الدولى حول القرض التى طلبته مصر بقيمة 4.8 مليار دولار.

ونفى دراج فى تصريحات صحفية "وجود إملاءات وضغوط من صندوق النقد الدولى على مصر لمنحها القرض، مشيراً إلى أنه لا توجد شروط مفروضة من جانب صندوق النقد الدولى على مصر لمنحها القرض، مشيراً إلى أن البرنامج المقدم للصندوق مصرى صميم للإصلاح، وأن الصندوق يقدم لنا دعماً فنياً ورؤية ليحقق المستهدف منه.

وقال دراج "نحن نسير بشكل إيجابى، وانتهينا من كافة الأمور التى تعهدنا بها فى برنامج الإصلاح الاقتصادى، ونعتقد أنه سيتم إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولى قريباً".

وأشار وزير التخطيط والتعاون الدولى إلى أن هناك ارتباط بين المساعدات المقدمة من المجتمع الدولى والاحتياجات الحقيقة الموجودة فى خطط التنمية والإصلاح الاقتصادى، وأن يكون هناك متابعة بأن هذه المساعدات تؤدى الغرض منها.

وأكد وزير التخطيط أن المسألة ليست فقط فى زيادة نسبة النمو الاقتصادى والاحتياطى، ولكن يجب أن ينعكس ذلك على المجتمع كله، من خلال معايير العدالة الاجتماعية، وأنه قبل ثورة 25 يناير كانت هناك الكثير من الأرقام الإيجابية، التى تتعلق بالنمو الاقتصادى فى مصر، ولكن المواطنين لم يشعروا بأن هذا النمو ينعكس عليهم بشكل مباشر.

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