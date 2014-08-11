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برشلونة يستقر على بديل كوادرادو

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برشلونة يستقر على بديل كوادرادو برشلونة يستقر على بديل كوادرادو

برشلونة، (إفي): كشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة الإسباني طرح اسم الظهير الأيمن البولندي لوكاس بيتشيك، لاعب بروسيا دورتموند الألماني، كخيار بديل في حال فشل التعاقد مع الكولومبي خوان كوادرادو نجم فيورنتينا الإيطالي.

ويكثف النادي الكتالوني جهوده لإتمام صفقة كوادرادو، لكن المغالاة المادية من قبل الفيولا قد تدفعه للتركيز على التعاقد مع بيتشيك، بحسب صحيفة (موندو ديبورتيفو).

وتشير الصحيفة الى أن فيورنتينا يطلب 50 مليون يورو مقابل الاستغناء عن كوادرادو، فيما يحدد قيمة بيتشيك بـ35 مليون.

وتعاقد البرسا هذا الصيف مع العديد من اللاعبين لتجديد الدماء في فريقه، أبرزهم المهاجم الأوروجوائي لويس سواريز، ولاعب الوسط الكرواتي إيفان راكيتيتش، والحارسين الألماني تير شتيجن والتشيلي كلاوديو برافو، والمدافعين الفرنسي جيريمي ماتيو والبلجيكي توماس فيرمايلين.

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