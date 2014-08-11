إصابة عمر جابر.. واللاعب يواصل لقاء فيتا

تعرض عمر جابر نجم وسط الزمالك والكرة المصرية لإصابة قوية خلال لقاء الفريق الأبيض وفيتا كلوب الأنجولي.

الزمالك يحتاج للفوز على فيتا كلوب، ولاعبو الفريق الأبيض يقاتلون مع المدير الفني الجديد حسام حسن.

شارك عمر جابر كظهير أيمن، واندفع في عدد من فرص الزمالك حتى حدود منطقة جزاء فيتا كلوب.

وفي إحدى الكرات التي انطلق فيها جابر لعمق الملعب، ودخل لاستقبال كرة عرضية ارتطم بجسد حارس فيتا.

وسقط عمر جابر أرضا.. وطلب الخروج مستبدلا نظرا لمتاعبه الكبيرة.

لكن بعد دقائق، دخل اللاعب من جديد أرض الملعب متحاملا على نفسه ليستكمل اللقاء.