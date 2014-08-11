أحمد رمزي في محاكمة القرن: الأمن المركزى 120 الف مجند فقط لا غير ومهامه متعددة

بدأ اللواء أحمد محمد رمزى مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن المركزي تعقيبه أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة في القضية المعروفة إعلامياً بـ ” محاكمة القرن ” بالدعاء “رب اشرح لى صدرى ويسر لى امرى ليفقه قولى” ، ثم تحدث قائلا انه خدم فى المجال الأمنى قرابة الـ39 عاما , وتدرج فى الوظيفة حتى أصبح مديرا لكلية الشرطة وكُلف للعمل كمساعد للوزير للأمن المركزي في عام 2009.

وأشار إلى ان قطاع الأمن المركزى قوته 120 الف مجند فقط لا غير وليس مهامه فض الشغب فقط بل له أعمال أخرى يقوم بها , علاوة على إجازات الجنود ليصبح صافى تشغيلهم 48 الف مجند على مستوى 27 محافظة ، أى حوالى 1600 مجند دعم للمديرية ، ويتولى تأمين منشآت تؤثر في الأمن القومي للبلاد.