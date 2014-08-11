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شركتان كوريتان توقفان عملية إنشاء محطات للطاقة الحرارية في ليبيا

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شركتان كوريتان توقفان عملية إنشاء محطات للطاقة الحرارية في ليبيا شركتان كوريتان توقفان عملية إنشاء محطات للطاقة الحرارية في ليبيا

ارشيفية

صرح مسئولون في شركتي (هيونداي) للإنشاءات و(دوسان) للصناعات الثقيلة الكوريتين الجنوبيتين بأن الشركتين قررتا التوقف عن عملهما لإنشاء محطة الطاقة الحرارية بسعة 1400 ميجاوات في مدينة سرت بليبيا، بسبب تدهور الوضع الأمني هناك.

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن المدير الإداري لمحطة الخليج لتوليد الطاقة أبو بكر مكيوني قوله إن “التوقف عن العمل هو قرار مؤقت، حيث تلقت الشركات الكورية العاملة في ليبيا توجيهات من الكورية الجنوبية بالانسحاب من ليبيا بسبب تدهور الوضع الأمني في ليبيا”.

وأضاف أبوبكر أن “عمال هيونداي البالغ عددهم حوالي 570، وعمال شركة (دوسان) البالغ عددهم 382 بدأوا في مغادرة موقع العمل ابتداء من يوم 9 من شهر أغسطس الجاري”.

وكانت شركتا (هيونداي) للإنشاءات و(دوسان) للصناعات الثقيلة قد حصلتا على عقد العمل الذي تقدر قيمته بـ 5ر1 مليار دولار عام 2007 لإنشاء وإدارة محطة الخليج لتوليد الطاقة مع شركات (بينتيل) الأمريكية و(جيوشون) الفرنسية وجاما أنيرجي التركية.

وظلت شركة (بيكتيل) تواصل عملها في سرت، بدون موظفين أمريكيين، غير أن 350 عاملا من شركة (جاما أنيرجي) التركية عادوا إلى موقع العمل، بعد فترة وجيزة من مغادرة موقع العمل.

وقال إن “52 من الموظفين الليبيين يقومون حاليا بتشغيل محطة الطاقة بسعة 175 ميجاوات بدلا من المهندسين الكوريين الذين غادروا البلاد”.

وقال المتحدث باسم سلطة سرت محمد الميام “قابلت مسئولي الشركات الكورية لطمأنتهم، غير أنهم أوضحوا بأنهم تلقوا أوامر من حكومة سول.

يشار إلى أن مدينة سرت تبعد حوالي 460 كيلومترا عن طرابلس، ولم تشهد اشتباكات مسلحة تذكر في الآونة الأخيرة، غير أن محطات تلفزيون ليبيا أفادت بأن الوضع الأمني في المنطقة أصبح غير معروف بسبب نقص الدعم العسكري للمنطقة من قبل الحكومة المركزية الليبية.

 

أ ش أ

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