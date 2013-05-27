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أحدث الطرق العلاجية بمؤتمر الجمعية الأوربية "للمخ والأعصاب"

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أحدث الطرق العلاجية بمؤتمر الجمعية الأوربية "للمخ والأعصاب" أحدث الطرق العلاجية بمؤتمر الجمعية الأوربية "للمخ والأعصاب"

تعقد الجمعية الأوربية لطب وعلاج أمراض المخ والأعصاب مؤتمراً فى الفترة من 28:31 من الشهر الجارى بلندن.

وصرح الدكتور ماجد عبد النصير أستاذ المخ والأعصاب بجامعة القاهرة، أنه تلقى دعوة من الجمعية الأوربية للطب للمشاركة بمؤتمر طبى فى لندن، لمناقشة أحدث طرق العلاج فى المخ والأعصاب والاكتشافات الجديدة لعلاج الأوعية الدماغية التى ظهرت بكثرة فى الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن المؤتمر سيناقش كل جديد حول طرق العلاج والأدوية الخاصة بالأوعية الدماغية ونزيف المخ ومدى تأثير الأدوية الحديثة فى علاج نزيف المخ والأوعية الدماغية.

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