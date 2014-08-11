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هكذا رد أحمد عز على صور"شهر العسل" مع زينة!

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هكذا رد أحمد عز على صور"شهر العسل" مع زينة! هكذا رد أحمد عز على صور"شهر العسل" مع زينة!

الإثنين 11-08-2014 01:44

مجدداً وعلى الرغم من الصور التي تم تداولها منذ أيام، والتي تجمع كل من أحمد عز وزينة في إحدى الدول الأوربية، وما بدا في الصور من حميمية شديدة بينهما، إلا أن عز بررها في ندوة صحافية أقامتها إحدى الصحف المصرية معه، حيث قال إنه له العديد من الصور التي تجمعه بعدد من زميلاته في الوسط الفني وخارج الوسط أيضاً، وأكد أن الصور ليست من شهر العسل بينه وبين زينة، لأنه في الأساس لم يتزوجها وأقسم عز قائلاً: "أقسم بالله لم أتزوج زينة"، وأنهى كلامه في هذا الصدد مؤكداً أن الله سبحانه وتعالى فقط هو من

 

سينهي هذا الأمر، واستشهد بإحدى الآيات القرآنية: "ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين".

 

وكانت العديد من الصور قد انتشرت مؤخراً على المواقع الإلكترونية، ونشرناها في موقع "سيدتي نت"، تجمع عز بزينة معاً، وتردد إنها من شهر العسل الذي أقيم في واحدة من الدول الأوربية.

 

 

 

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