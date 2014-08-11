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إغلاق كسارة في الفجيرة مدة شهر لمخالفتها التشريعات البيئية

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إغلاق كسارة في الفجيرة مدة شهر لمخالفتها التشريعات البيئية إغلاق كسارة في الفجيرة مدة شهر لمخالفتها التشريعات البيئية

أغلقت وزارة البيئة والمياه كسارة في منطقة سكمكم في الفجيرة لمدة شهر، لمخالفتها أحكام التشريعات المنظمة لعملها بحسب قرار مجلس الوزراء رقم 20 الصادر سنة 2008 في شأن تنظيم أنشطة الكسارات والمحاجر ونقل منتجاتها.

وأفاد غانم الشامسي، وكيل الوزارة المساعد للتدقيق الخارجي بالوكالة في وزارة البيئة والمياه، بأن قرار إغلاق الكسارة جاء بعد الزيارة الميدانية التي قام بها مختصون من قطاع التدقيق الخارجي في الوزارة لمواقع الكسارات القائمة في منطقة سكمكم في الفجيرة، في إطار الجهود الرامية إلى تقييم كفاءة تطبيق ﺍلتشريعاﺕ الاتحادية المنظمة للمنشآت العاملة في هذا المجال تعزيزاً للاستدامة البيئية.

وقال: «أظهر التقرير الصادر من المدققين المختصين في وزارة البيئة والمياه عن وجود انبعاثات متوسطة للغبار من وحدة التغذية الرئيسية، ومن الخطوط الناقلة للمواد الناعمة، ومن الطرق والساحات التشغيلية، بالإضافة إلى انبعاث شديد وكثيف من المقلع أثناء عمليات التعدين، وكذلك إلقاء الصخور والمواد من المناطق المرتفعة إلى المناطق المنخفضة بشكل عشوائي مما يسبب انبعاث غبار شديد وخطورة على نظام السلامة العامة للعاملين».

وأوضح وكيل الوزارة المساعد للتدقيق الخارجي بالوكالة بأن هذه الكسارة هي الثالثة التي يتمّ إغلاقها هذا العام، مؤكداً حرص الوزارة على تنفيذ عمليات الرقابة تحقيقاً لتوجهاتها الاستراتيجية الهادفة الى تحسين الأداء البيئي وتعزيز الاستدامة البيئية.

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