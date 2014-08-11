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إدانة 4 سعوديين بتهمة ”الخروج على طاعة ولي الأمر”

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إدانة 4 سعوديين بتهمة ”الخروج على طاعة ولي الأمر” إدانة 4 سعوديين بتهمة ”الخروج على طاعة ولي الأمر”

أدانت محكمة 4 سعوديين، بتهمة الخروج على طاعة ولي الأمر، وحكمت عليهم بالسجن بتهمة المشاركة في القتال بالخارج، وحكمت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة "الرياض"، أنشئت للفصل في قضايا الإرهاب، على المتهمين بالسجن فترات تتراوح بين 4 أشهر و34 شهرًا.

وأُدين المتهمون الـ4 في تهمة تزوير جوازات سفر، والتنسيق لخروج بعض الأشخاص للمشاركة في قتال بالخارج، وفق وكالة الأنباء .

وأشارت تقارير صحفية محلية، إلى أن المتهمين كانوا يحاولون الانضمام للحرب في سوريا، ولم يتضح على الفور ما إذا كانوا سلموا أنفسهم إلى السلطات أم تم إلقاء القبض عليهم.

يذكر أن السعودية حظرت هذا العام، مشاركة المواطنين في القتال بالخارج، وتوعدت بأحكام بالسجن تصل إلى 20 عامًا.

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