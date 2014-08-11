كتائب القاعدة الليبية: سنضرب «قلب القاهرة»

توعد مصدر في ما يسمى "مجلس ثوار مدينة ‫‏بنغازي‬" برد قوي حال أقدمت ‫‏مصر‬، على هجوم عسكري في ‏ليبيا‬، مؤكدا أن الرد سيكون في العمق المصري؛ وسيتم استهداف منشآت عسكرية، حسب وصفه.

وقال المصدر الذي تحفظ على كشف هويته لموقع "عين ليبيا": "يوجد مئات اﻵلاف من العاملين المصريين في ليبيا، أعمالهم ستتضرر عند أي تدخل مصري عسكري".

وتابع: "ورغم ذلك نستبعد التدخل المصري في ليبيا"، مشيرًا إلى أن النظام افتعل ذلك للتغطية على ما يحصل في غزة من حصار وعدوان إسرائيلي بتعاون مصري".

وأضاف: "قوات حفتر حاليًا لا وجود لها في بنغازي، هنالك بعض المعسكرات والقوات التي تتبع حفتر ضمنيًا وبشكل غير معلن وسيتم التعامل معها".

يشار إلى أن ميليشيات ما يسمى "مجلس ثوار بنغازي" خليط بين عناصر تنظيم أنصار الشريعة المحسوب على القاعدة، وما يسمي "الدروع" المحسوبة على الجماعة الإسلامية المقاتلة، وميليشيات أخرى محسوبة على جماعة الإخوان هناك.

شبكةعيونالإخبارية

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